Agentes contra extorsiones desarrollan operativo en Quetzaltenango

Abr 21, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este martes, agentes del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE) de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan operativos en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

Los agentes desarrollan recorridos, incursiones e identificación de personas quienes se conducen en motocicletas y vehículos, en diferentes calles y avenidas de Colomba.

Las autoridades informan que, por el momento, han identificado a 50 personas y a conductores de 28 vehículos, quienes cuentan con su respectiva solvencia.