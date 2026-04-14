Agente de la PNC muere tras ser atacado con arma blanca en Retalhuleu

Abr 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) murió tras ser atacado con arma blanca en la calle principal del sector Lucha Sur, en la colonia Santa Elena, municipio de El Asintal, Retalhuleu.

La víctima fue identificada como Víctor Hugo Vásquez Lorenzo, de 23 años, quien se encontraba de descanso al momento del ataque. Según información preliminar, fue sorprendido por sujetos desconocidos que le ocasionaron heridas cortantes en el área de la espalda.

Cuerpos de socorro acudieron al lugar tras el reporte; sin embargo, al evaluarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El agente tenía varios años de servicio dentro de la institución.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables.