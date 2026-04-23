Agenda cultural anuncia actividades para finales de abril en Quetzaltenango

Abr 23, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Las actividades iniciarán el sábado 25 y domingo 26 de abril con jornadas organizadas por la Dirección Municipal de la Mujer de Quetzaltenango, enfocadas en emprendimientos. El evento será en el Salón Irma Alicia de Casa No’j, zona 1 de Xela, donde se espera la participación de emprendedoras del municipio.

Para el martes 29 de abril está programada la inauguración de la Galería Artística de la Escuela Humberto Garabito. El acto será en la Galería Rafael Mora, a partir de las 18 horas, marcando un espacio importante para la difusión del arte local.

El jueves 30 de abril será una actividad educativa, la cual incluye una capacitación en la Universidad San Carlos de Quetzaltenango, fortaleciendo la formación académica en la región.