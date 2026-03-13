Aeronave privada se accidenta en pista de Santiago Atitlán y ocupantes resultan ilesos

Mar 13, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fredy de León |

Una aeronave privada sufrió un accidente en una pista ubicada en el sector conocido como Bahía de Santiago, en el municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente ocurrió cuando una aeronave tipo PA-34 Piper realizaba un vuelo privado y se accidentó en la pista privada del lugar.

Las autoridades indicaron que en la aeronave viajaban seis personas, quienes resultaron ilesas tras el percance.

Tras conocerse el hecho, personal de la Unidad de Investigación de Accidentes (UIA) fue activado y se dirigió hacia el área para iniciar las diligencias correspondientes.

Según la DGAC, actualmente el equipo técnico se encuentra en fase de recolección de información en el área del impacto, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Las autoridades aeronáuticas señalaron que la información sobre este caso continúa en desarrollo, por ello, se espera que en las próximas horas se amplíen detalles conforme avance la investigación oficial.