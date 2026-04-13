Advierten sobre altas temperaturas y radiación solar en Quetzaltenango

Abr 13, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Unidad de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Quetzaltenango informó que durante esta semana se prevé una disminución de la nubosidad y lluvias, lo que dará paso a las altas temperaturas y mayor radiación solar en la ciudad.

De acuerdo con Rony Álvarez, de la Unidad de Gestión de Riesgos de la comuna, estas condiciones pueden representar riesgos para la salud, especialmente, por posibles daños en la piel debido a la exposición prolongada al Sol.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, utilizar protección como gorras, sombrillas y ropa de manga larga, así como evitar la exposición directa al Sol, entre las 10 y 15 horas, en las que la radiación es más intensa.

Álvarez también hizo el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante los cambios climáticos que podrían continuar en los próximos días.