Advierten posible aumento al pasaje urbano en Quetzaltenango por alza en combustibles

Mar 18, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

El incremento constante en el precio de los combustibles comienza a impactar al sector transporte en Quetzaltenango, donde no se descarta un aumento en la tarifa del pasaje urbano en los próximos días.

Lina Barrios, representante de la Coordinadora de Transporte de Quetzaltenango, explicó que el gasto diario en combustible ha subido de aproximadamente Q130 a cerca de Q200, lo que representa un incremento de hasta Q80 diarios. A nivel mensual, este aumento supera los Q2 mil, generando un impacto considerable en la operación del servicio.

La representante indicó que, pese a esta situación, los transportistas han hecho esfuerzos por mantener la tarifa actual, con el fin de no afectar directamente a la población. “Entendemos que todos somos afectados y que el transporte es indispensable para muchas personas, pero también debemos cubrir otros costos operativos”, expresó.

Sin embargo, advirtió que si continúa la tendencia al alza en el precio del diésel, el sector se verá obligado a tomar decisiones. En ese sentido, adelantó que sostendrán reuniones para analizar medidas, entre ellas un posible incremento de Q0.50, lo que elevaría la tarifa a Q3.00.

Finalmente, hizo un llamado a la comprensión de la ciudadanía, señalando que los transportistas también enfrentan los efectos de la situación económica. Asimismo, aseguró que, en caso de una reducción en el precio del combustible, el sector estaría dispuesto a reajustar la tarifa a la baja, reiterando su disposición al diálogo.