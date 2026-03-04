Adultas mayores son homenajeadas en el marco del Día Internacional de la Mujer en Quetzaltenango

Mar 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Oficina Municipal del Adulto Mayor de Quetzaltenango realizó una celebración especial dedicada a mujeres adultas mayores del municipio, con el objetivo de reconocer su trayectoria, aportes y liderazgo en la comunidad.

La actividad se desarrolló en un ambiente de convivencia y participación, donde las asistentes disfrutaron de dinámicas recreativas, presentaciones artísticas y espacios de reflexión enfocados en los derechos de las mujeres y la importancia de su papel activo dentro de la sociedad.

Durante la jornada, se destacó la experiencia y el legado de las adultas mayores, resaltando su contribución en el ámbito familiar, social y comunitario. La municipalidad reiteró su compromiso de promover espacios de inclusión, respeto y reconocimiento para este sector de la población.