Acuerdan reunión con Contraloría para lineamientos en educación

Mar 9, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Hoy se desarrolló la reunión con las Juntas Mixtas Municipales de educación en Quetzaltenango, en la cual participaron supervisores educativos e integrantes de sindicato.

En la reunión acordaron que todos los distritos de educación del municipio de Quetzaltenango tendrían una reunión con la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) para conocer sus lineamientos de trabajo.

El objetivo es que los directores y Controlaría desarrollen las acciones que les corresponde para colaborar en el bien común.