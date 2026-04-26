Actos protocolarios marcan cierre de carrera-caminata del Organismo Judicial

Abr 26, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Se desarrollan los actos protocolarios tras la realización de la 12ª edición de la carrera-caminata organizada por el Organismo Judicial, actividad que reunió a participantes en Quetzaltenango.

En el evento participa el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Teódulo Cifuentes, junto a autoridades y asistentes que formaron parte de la jornada deportiva.

Debido a esta actividad, se reporta bloqueo vehicular en el sector de la Autopista Los Altos durante la mañana, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.