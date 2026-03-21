Activan campamento SINAPRESE y Alerta Naranja Institucional en Quetzaltenango

Mar 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Dirección Técnica de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Quetzaltenango informó sobre la activación del campamento SINAPRESE y la declaratoria de Alerta Naranja Institucional, como parte de las acciones preventivas por la temporada de Semana Santa.

Durante una reunión interinstitucional realizada en el Salón de Honor Municipal, se dio a conocer que el campamento del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (SINAPRESE) será instalado en el Parque Centroamérica, donde funcionará del 21 de marzo al 5 de abril, en horario de 10:00 a 18:00 horas.

En este espacio, la población y visitantes podrán acceder a servicios de atención prehospitalaria, seguridad ciudadana, información turística, así como orientación en temas de niñez, adolescencia y juventud, además de atención por parte del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI).

Asimismo, las autoridades informaron que la Alerta Naranja Institucional entró en vigencia el 20 de marzo y permanecerá activa hasta el 6 de abril a las 12:00 horas, periodo durante el cual distintas dependencias municipales estarán en apresto para atender emergencias.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales, con el fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad durante estas fechas.