Acreditan COMRED de cuatro municipios de Quetzaltenango para fortalecer respuesta ante desastres

May 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

En un esfuerzo conjunto para fortalecer la prevención y la resiliencia en el departamento, este día se oficializó la acreditación de las Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres (COMRED) de Quetzaltenango, Almolonga, Zunil y Cantel.

El proceso fue desarrollado bajo la autoridad técnica y normativa de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), entidad encargada de verificar que las estructuras locales cumplan con los estándares necesarios de respuesta y protección a la población.

La acreditación fue oficializada por la secretaria ejecutiva de CONRED, Claudinne Ogaldes.

En total fueron acreditadas 133 personas entre servidores públicos y líderes locales: 53 en Quetzaltenango, 29 en Almolonga, 26 en Cantel y 25 en Zunil.

Según las autoridades, este fortalecimiento permitirá que los municipios puedan operar bajo protocolos nacionales de emergencia, activar Centros de Operaciones de Emergencia (COE) y coordinar acciones de evacuación y resguardo en situaciones de riesgo.

El proyecto también está vinculado al programa “SAT-Mantente Alerta y Actúa”, impulsado con apoyo de cooperación internacional, el cual busca fortalecer sistemas de alerta temprana inclusivos para proteger especialmente a personas con discapacidad y adultos mayores.

Autoridades destacaron que la acreditación refleja el trabajo conjunto entre CONRED, Gobernación Departamental, municipalidades y organizaciones de apoyo, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias en el departamento.