Aconsejan usar vías alternas por mantenimiento vial

Abr 29, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Rubén Jocol |

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), en redes sociales, informa de trabajos de mantenimiento vial en la 3ª calle y 12 avenida, zona 3 de Xela.

La PMTQ recomienda que, para evitar contratiempos, se usen vías alternas por trabajos en la 12 avenida.

Las autoridades aconsejan utilizar como vía alterna la 4ª calle y 14 avenida, zona 3 de Quetzaltenango.

«Se recomienda a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones de los agentes de tránsito», indica la publicación.