Acciones de PNC el fin de semana: 549 capturados

Abr 27, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa que durante los operativos del fin de semana capturaron a 549 personas, incautaron 36 armas de fuego y consignaron 667 motocicletas y 129 vehículos.

En las acciones preventivas del fin de semana, PNC reporta que dentro de las 549 personas arrestadas por diferentes delitos hay sicarios responsables de ataques armados.

«Estos operativos han sido clave en la lucha contra la criminalidad, con énfasis en el combate al crimen. Entre los hechos, derivado de la intolerancia por temas al tránsito, se registró en el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Gualán, Zacapa, una discusión entre conductores que paso a un intercambio de disparos que dejó el saldo de un capturado y dos fallecidos», indica la publicación en redes sociales de la PNC.