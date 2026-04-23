Accidente en Salcajá

Abr 22, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Brigadas de Provial atienden un hecho de tránsito en el kilómetro 189 de la ruta RN-1, en jurisdicción de Salcajá, Quetzaltenango.

De acuerdo con el reporte, el paso vehicular se encuentra parcialmente obstruido en dirección a Oriente, debido al percance.

Las autoridades indicaron que el incidente dejó únicamente daños materiales, sin reporte de personas heridas.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones del personal en el área para evitar complicaciones en la movilidad.