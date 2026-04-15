Accidente en Chotacaj deja un herido; fue trasladado al hospital

Abr 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Osmar Toc

Un accidente de tránsito registrado en la entrada del cantón Chotacaj, sobre la Ruta Nacional, dejó como saldo una persona herida, según informaron los Bomberos Voluntarios.

Elementos de la 42 Compañía se movilizaron al lugar a bordo de la unidad 1212, donde, por causas que aún se desconocen, dos vehículos tipo pick up colisionaron.

Como resultado del percance, un hombre de 28 años presentó trauma abdominal, por lo que socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar. Tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Departamental para su evaluación médica.

Autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de incidentes.