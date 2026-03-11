Accidente de tránsito provoca daños materiales en zona 3 de Quetzaltenango

Mar 10, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Un accidente de tránsito se registró en la 7a calle y 28 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango, donde se vieron involucrados vehículos que sufrieron daños materiales como resultado del percance.

De acuerdo con la información preliminar, no se reportan personas heridas; sin embargo, el hecho generó complicaciones en la circulación vehicular mientras se realizaban las primeras diligencias en el lugar.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) acudieron al sector para coordinar el tránsito y efectuar las acciones necesarias que permitan restablecer la circulación vial y garantizar la seguridad de conductores y peatones.