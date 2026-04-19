Accidente de tránsito en Cuesta Blanca genera movilización de socorristas

Abr 18, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Un accidente de tránsito se registró en el sector de Cuesta Blanca de Quetzaltenango, en dirección hacia la rotonda La Marimba, lo que generó la rápida movilización de cuerpos de socorro.

Elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia; sin embargo, hasta el momento no se han brindado detalles sobre personas heridas ni sobre las causas del percance.

Se recomienda a los conductores circular con precaución por el sector, ya que el incidente podría afectar la movilidad vehicular mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.