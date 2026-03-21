Accidente de tránsito en Coatepeque, Quetzaltenango

Mar 21, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Moisés Cottom |

Esta madrugada, un accidente en el km 215 de la ruta al Pacífico, jurisdicción del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, dejó una persona fallecida y otra herida.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron a dos hombres que viajaban en motocicleta, uno fallecido por múltiples traumas (sin identificar, vestía playera negra y short cuadros negro-azul) y otro, Anthony Daniel Ramos Esteban (22), con trauma de cráneo, trasladado al Hospital Nacional de Coatepeque en estado delicado. Se presume que fueron atropellados por un vehículo el cual no ha sido identificado.