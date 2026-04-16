Accidente de tránsito deja una persona herida en zona 2 de Xela

Abr 16, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Un accidente de tránsito se registró esta mañana en la Diagonal 2 y 14 calle de la zona 2 de Quetzaltenango, dejando como saldo una persona lesionada y daños materiales.

Tras el percance, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y coordinar acciones que permitan restablecer la circulación vehicular en el sector.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones de las autoridades mientras se normaliza el paso.