Accidente de tránsito deja personas lesionadas en zona 5 de Xela

Abr 13, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Un accidente de tránsito se registró en la Calzada Manuel Lisandro Barillas, zona 5 de Quetzaltenango, dejando como saldo personas lesionadas y daños materiales.

De manera preliminar, no se ha detallado la cantidad ni la gravedad de los heridos, mientras cuerpos de socorro y autoridades se movilizaron al lugar para atender la emergencia.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) realizan las diligencias correspondientes para restablecer la circulación vehicular y garantizar la seguridad en el sector, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución.