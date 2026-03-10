Accidente de tránsito deja personas lesionadas en la zona 7 de Quetzaltenango

Mar 9, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este día en la 29 avenida de la zona 7 de Quetzaltenango, el cual dejó como saldo personas lesionadas y daños materiales.

Al lugar acudieron elementos de los cuerpos de socorro, quienes brindaron atención a los afectados tras el percance.

Asimismo, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) realizan las diligencias correspondientes en el sector para restablecer la circulación vehicular y garantizar la seguridad vial.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las causas del accidente.