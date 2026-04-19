Accidente de tránsito deja dos fallecidos en Cajolá

Abr 19, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Osmar Toc |

Este domingo un accidente de tránsito deja dos fallecidos en el sector 1, La Ciénega Centro, Cajolá, Quetzaltenango.

Bomberos Voluntarios de la 93 Compañía de Cajolá atendieron la emergencia, donde un motorista, quien según curiosos, conducía a excesiva velocidad, arrolló a un hombre.

La víctima fue identificada como Joselito Romero Carreto, originario de La Victoria, San Juan Ostuncalco, quien presentaba una semiamputación en los miembros inferiores. Fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO), zona 8 de Quetzaltenango, donde falleció a su ingreso.

En el lugar del accidente también perdió la vida el conductor de la motocicleta, debido a la gravedad de las heridas.