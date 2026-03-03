Accidente de tránsito deja daños materiales en zona 1 de Quetzaltenango

Mar 3, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Un accidente de tránsito se registró en la calle Rodolfo Robles, entre la 15 y 16 avenida de la zona 1 de Quetzaltenango.

De acuerdo con la información preliminar, el percance únicamente dejó daños materiales, sin que se reporten personas heridas.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, coordinar el retiro de los vehículos involucrados y restablecer la circulación vehicular en el sector.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades mientras concluyen las gestiones en el área.