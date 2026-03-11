Accidente de tránsito deja daños materiales en la zona 1 de Quetzaltenango

Mar 11, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Un accidente de tránsito se registró en la calle Rodolfo Robles y 29 avenida de la zona 1 de Quetzaltenango, generando complicaciones momentáneas en la circulación vehicular en el sector.

Como resultado del percance únicamente se reportan daños materiales, sin que hasta el momento se tenga información de personas lesionadas.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, regular el tránsito y restablecer la circulación vial, además de garantizar la seguridad de conductores y peatones que transitan por el área.