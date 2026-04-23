Accidente colectivo deja varios heridos en Suchitepéquez

Abr 22, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Ruperto Matías.

Bomberos Municipales de San Francisco Zapotitlán atendieron un accidente colectivo registrado en la ruta que comunica el municipio de Pueblo Nuevo Suchitepéquez con dirección hacia San Francisco.

De acuerdo con la información, los socorristas fueron alertados por múltiples llamadas que reportaban un percance vial en el sector de la finca Peñaflor, por lo que de inmediato destacaron unidades hacia el lugar.

Al llegar, localizaron a varias personas con lesiones, quienes fueron atendidas en el sitio y posteriormente trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Entre los afectados se encontraba un menor de edad, quien habría sido referido en estado delicado.

Preliminarmente, se indicó que el conductor del vehículo habría perdido el control debido a las lluvias registradas en el área, saliéndose de la cinta asfáltica y cayendo en una cuneta, lo que provocó daños considerables en la estructura del automotor.

En total, al menos tres o cuatro personas fueron trasladadas a un centro asistencial para su evaluación médica. Las autoridades continúan con las diligencias para establecer las causas exactas del accidente.