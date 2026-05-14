Absuelven a señalados de asesinato de propietario de autohotel

May 14, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango absolvió a cuatro personas señaladas en el asesinato del propietario de un autohote, l en la zona 5 de Xela, y por el robo agravado de un arma de fuego. El hecho fue el 4 de marzo de 2025.

La resolución benefició a Carlos Eduardo Aguilar Guzmán, Juventino Mártir Gómez Pérez, Elmer Cahuex Morales y/o Elmer Coyoy Cahuex y Alan David de León Cardona, quienes enfrentaban cargos por asesinato y robo agravado.

Según explicó el juez presidente del Tribunal, Moisés de León, durante el debate oral y público las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) no lograron demostrar la participación de los acusados en el asesinato. Añadió que las declaraciones de los testigos tampoco fueron concluyentes para establecer responsabilidad penal en contra de los sindicados, por ello, se ordenó su inmediata libertad.

Por su parte, Wilgem Gamboni, abogado defensor de uno de los procesados, indicó que una de las acciones clave dentro del juicio fue la reconstrucción de hechos, porque permitió evidenciar inconsistencias e incoherencias en las declaraciones de algunos testigos, situación que finalmente favoreció a los acusados.

El caso generó expectativa en Quetzaltenango debido a que la víctima, Roberto Torres Chan, era propietario de un autohotel, en la zona 5 de la cabecera departamental de Quetzaltenango. De acuerdo con la investigación del MP, el empresario habría sido atacado dentro del establecimiento y posterior le sustrajeron pertenencias, entre ellas, un arma de fuego.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas documentales y periciales con las que buscaba vincular a los sindicados con la escena del crimen; sin embargo, el Tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para emitir una sentencia condenatoria.