Aparatoso choque de motocicletas deja tres heridos graves en Retalhuleu

May 28, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

NACIONALES – Un fuerte accidente de tránsito terrestre encendió las alarmas de los cuerpos de socorro en la región del suroridente del país.

El percance vial se registró en el transcurso de las últimas horas sobre las rutas principales de la aldea San Luis, ubicada dentro de la jurisdicción del municipio de San Sebastián, Retalhuleu, donde el exceso de velocidad o la imprudencia al conducir provocaron una colisión frontal entre dos vehículos de dos ruedas.

Como resultado directo del fuerte impacto, un total de tres personas resultaron con politraumatismo general y heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo.

Vecinos y conductores que transitaban por el área se comunicaron de urgencia con las instituciones de rescate para solicitar el envío inmediato de ambulancias y personal paramédico con el fin de brindar las primeras atenciones a los afectados, quienes yacían sobre la cinta asfáltica.

Los técnicos en urgencias médicas estabilizaron a los tres tripulantes en la escena del accidente y, debido a las condiciones críticas de salud que presentaban, procedieron a su traslado inmediato hacia los centros asistenciales de la localidad. Según los reportes de los socorristas, las víctimas ingresaron en estado delicado a las salas de emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu y a la delegación departamental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención médica especializada.

El hecho ha generado gran impacto entre la población local debido a que una cámara de seguridad instalada en un comercio del sector captó el momento exacto en el que ocurrió la aparatosa colisión.

El material audiovisual, que muestra la violencia del impacto y cómo salieron expulsados los tripulantes, ya se encuentra en poder de las autoridades de tránsito correspondientes para realizar los peritajes del caso y determinar las responsabilidades legales de este lamentable suceso vial.