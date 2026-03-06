A 43 años de la primera visita de Juan Pablo II a Guatemala

Mar 6, 2026 | Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

El 6 de marzo de 1983, el «Papa Viajero» aterrizó en una Guatemala fracturada por la guerra y el autoritarismo. Su visita estuvo marcada por un desplante diplomático sangriento y una devoción popular sin precedentes.

Era el decimoséptimo viaje de su pontificado, pero quizás uno de los más peligrosos y tensos. El domingo 6 de marzo de 1983, Juan Pablo II besó por primera vez el suelo guatemalteco, iniciando una visita que quedaría grabada en la memoria colectiva no solo por la fe, sino por el choque frontal entre el Vaticano y el régimen de facto de Efraín Ríos Montt.

Visitó la ciudad de Quetzaltenango el 7 de marzo, en donde coronó la imagen de la Virgen del Rosario.

El desafío de los «Tribunales de Fuero Especial»

La llegada del Papa se produjo en el punto más álgido del conflicto armado interno. Ríos Montt, un general fundamentalista, había instaurado los Tribunales de Fuero Especial: órganos judiciales anónimos, dependientes del Ejecutivo, que juzgaban y condenaban a muerte de forma sumaria.

Bajo este régimen, 15 personas fueron fusiladas sin procesos públicos ni derecho a la defensa. La tensión alcanzó su punto máximo apenas tres días antes de la llegada del Pontífice:

El pedido de indulto: Juan Pablo II, desde su gira en Portugal y Ecuador, envió una petición oficial solicitando clemencia para seis condenados a muerte acusados de secuestro y terrorismo.

El desplante de Ríos Montt

Tensión diplomática: El Nuncio Apostólico, Oriano Quilici, intentó una audiencia de último minuto para frenar los fusilamientos, pero el gobierno ni siquiera respondió a su solicitud.

El gobernante ignoró la solicitud del Vaticano. La tarde del 3 de marzo, las radioemisoras confirmaron la ejecución de los seis hombres.

«Juan Pablo II, te quiere todo el mundo»

A pesar de la incertidumbre sobre si el Papa cancelaría el viaje tras las ejecuciones, un telegrama enviado desde Costa Rica ratificó su llegada. Guatemala lo recibió con el misticismo de sus alfombras de aserrín y una consigna que se volvería icónica: “Juan Pablo Segundo, te quiere todo el mundo”.

Aunque se temía un desaire de Ríos Montt hacia el líder católico debido a sus diferencias religiosas, los protocolos de Estado se mantuvieron. Sin embargo, el contraste era evidente: mientras en el Palacio se respiraba frialdad diplomática, en las calles la euforia era absoluta.

Un millón de voces en el Campo Marte



El clímax de la visita ocurrió el lunes 7 de marzo. El Campo Marte, en la zona 5 capitalina, se convirtió en el escenario de la misa más concurrida en la historia de Guatemala.

Asistencia récord: Se estima que más de un millón de fieles se congregaron bajo el sol para escuchar el mensaje de paz del Pontífice.

Mensaje central: En una región agobiada por las «pugnas bélicas», el discurso de Juan Pablo II se centró en la dignidad humana y el cese de la violencia, un eco que resonó con fuerza en una sociedad que buscaba consuelo en medio de la guerra.

ÑAquel marzo de 1983, el «Papa Viajero» no solo dejó bendiciones; dejó un precedente de defensa de los derechos humanos en uno de los momentos más oscuros de la historia guatemalteca.