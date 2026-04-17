Ataca con arma blanca a su padre para ingresar a pandilla

Abr 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

En la aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, agentes de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a Derieen «N», de 30 años, por ser presunto responsable de agredir, con un cuchillo, a su padre.

Se presume que la agresión es parte de un rito de iniciación para integrarse al grupo terrorista de la pandilla del Barrio 18.

«Inmediatamente fue capturado y puesto a disposición de los tribunales correspondientes, mientras continúan la investigación sobre este caso», escribió la PNC en redes sociales.

Información y fotografía PNC