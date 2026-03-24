48 Cantones de Totonicapán se declaran en asamblea permanente por alza de combustibles y canasta básica

Mar 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Edgar Domínguez.

Autoridades de la organización indígena de los 48 Cantones de Totonicapán emitieron un pronunciamiento público en el parque central del municipio, donde manifestaron su postura ante el incremento en los precios de los combustibles y los productos de la canasta básica.

Durante la actividad, expresaron su preocupación por el impacto económico en las familias, señalando que el aumento en los costos está afectando directamente el poder adquisitivo de la población y las condiciones de vida en el departamento.

En el comunicado, las autoridades exigieron al Gobierno Central y al Congreso de la República atender de forma urgente esta problemática y dar respuesta a las demandas ciudadanas.

El presidente de los 48 Cantones, Crecencio Tax, informó que se declaran en asamblea permanente, y que buscarán establecer una mesa técnica de diálogo para plantear propuestas, entre ellas la implementación de un subsidio que permita reducir los precios.

Finalmente, indicaron que se mantendrán atentos a las decisiones que tomen las autoridades en los próximos días, en busca de soluciones que beneficien a la población.