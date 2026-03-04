3 de marzo | Día Nacional del Magistrado

Mar 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Moisés Cottom.

Cada 3 de marzo se conmemora en Guatemala el Día Nacional del Magistrado, una fecha dedicada a reconocer la labor, el compromiso y la responsabilidad de quienes integran el sistema de justicia del país.

La conmemoración fue declarada oficialmente por la Corte Suprema de Justicia mediante el Acuerdo 13-2015, en el que se destaca la relevancia de la función jurisdiccional en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.

En el marco de esta fecha, autoridades del Congreso de la República reafirmaron su política de puertas abiertas, promoviendo el respeto a la institucionalidad y el conocimiento del marco legal que rige la nación.

Asimismo, reconocieron la dedicación de magistradas y magistrados que, con ética e imparcialidad, contribuyen a la administración de justicia en Guatemala.

El Día Nacional del Magistrado busca resaltar el papel fundamental que desempeñan los órganos jurisdiccionales en la garantía de derechos y en la aplicación de la ley, pilares esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo del país.