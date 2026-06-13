Asistencia prehospitalaria y traslado de emergencia

Jun 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos |

Bomberos Voluntarios de las compañías locales fueron alertados sobre un atropello y destacaron de inmediato las unidades de emergencia 1211 y 1607 al lugar. Al arribar, los paramédicos localizaron a dos mujeres a la orilla de la cinta asfáltica y procedieron a brindarles soporte vital.

Víctima mortal: Una mujer de aproximadamente 44 años fue evaluada por los socorristas, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad del impacto.

Persona herida: Otra mujer de aproximadamente 46 años fue estabilizada en el lugar. Presentaba politraumatismo general, por lo que fue trasladada de urgencia a bordo de la unidad 1211 hacia el Hospital Regional de Totonicapán.

Conductor abandona la unidad de transporte

Según declaraciones de testigos, las víctimas fueron arrolladas por un autobús de la empresa Transportes Tacaná. Tras el percance, el piloto continuó la marcha y dejó el autobús abandonado a unos 200 metros del punto del impacto. El conductor se dio a la fuga con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron la escena y coordinaron la llegada de peritos del Ministerio Público (MP) para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación.