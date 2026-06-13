Encuentro de Paletas reúne el talento de jóvenes artistas de Quetzaltenango y Coatepeque

Jun 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

La galería Casa No’ abrió sus puertas este sábado para la inauguración de la exposición “Encuentro de Paletas”, una muestra artística que reúne más de 35 obras elaboradas por jóvenes talentos de Quetzaltenango y Coatepeque. La actividad es resultado de una colaboración entre Banco de Arte Academia Galería y Academia Ferguirp Arte, con el objetivo de promover el arte y brindar espacios de expresión a las nuevas generaciones.

Según Cristi Gramajo, directora y fundadora de Banco de Arte Academia Galería, en la exposición participan 20 alumnos, entre niños de 10 años y jóvenes de hasta 17 años, quienes presentan trabajos realizados en técnicas de acrílico y óleo. Las obras abordan diversas temáticas, entre ellas paisajes, bodegones y piezas inspiradas en el arte pop.

Por su parte, Gilmar Fernando Rosales Pérez, director y fundador de Ferguirp Arte en Coatepeque, destacó que la muestra representa un importante intercambio cultural entre ambas academias. Explicó que alrededor de 16 jóvenes de Coatepeque forman parte del proyecto, presentando obras con estilos variados y una fuerte influencia del pop art, incluyendo personajes del deporte y la cultura popular.

Los organizadores resaltaron la importancia de apoyar el talento artístico desde la niñez y fomentar la participación de los jóvenes en actividades culturales. La exposición permanecerá abierta durante todo el mes de junio, permitiendo que vecinos y visitantes puedan apreciar gratuitamente el trabajo de los artistas en horarios de oficina.