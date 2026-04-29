Xelajú lidera asistencia en el Clausura 2026, seguido por Comunicaciones

Abr 29, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por: Herberth Tax.

La Liga Nacional de Fútbol de Guatemala informó sobre los clubes con mayor asistencia durante la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026, destacando el respaldo de la afición en los estadios.

De acuerdo con los datos, Xelajú MC volvió a registrar la mejor taquilla del torneo, consolidando el apoyo de su afición en el estadio Mario Camposeco.

En la primera vuelta, el equipo quetzalteco acumuló más de 15 mil aficionados en cinco partidos como local, con un promedio superior a 3 mil asistentes por encuentro, finalizó la fase regular con más de 33 mil aficionados en el registro.

En el segundo lugar se ubicó Comunicaciones, que también mantuvo una alta presencia de público en sus partidos como local.

Este comportamiento en las gradas refleja una constante en el balompié nacional, donde clubes tradicionales como Xelajú, Comunicaciones y Municipal suelen liderar los ingresos por taquilla y asistencia, siendo un factor clave tanto en lo deportivo como en lo económico para las instituciones .

La Liga destacó que estos números evidencian que la pasión por el fútbol se mantiene vigente, con estadios que responden cuando sus equipos compiten en la fase de clasificación.