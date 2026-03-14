Video muestra cómo camión sin frenos provoca múltiple accidente fatal en autopista Palín-Escuintla

Mar 14, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito |

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un camión aparentemente se queda sin frenos y provoca un múltiple accidente de tránsito en la autopista Palín-Escuintla, en el departamento de Escuintla.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 54 de la ruta, donde se vieron involucrados seis vehículos, entre ellos dos tráileres, dos camiones, un picop y una motocicleta. De acuerdo con información preliminar de cuerpos de socorro, el hecho dejó al menos tres personas fallecidas y varios heridos, quienes fueron trasladados hacia centros asistenciales cercanos.

La magnitud del impacto provocó que varios vehículos quedaran seriamente destruidos sobre la cinta asfáltica, lo que complicó las labores de rescate. Bomberos trabajaron en el lugar utilizando equipo hidráulico para liberar a algunas víctimas atrapadas entre los hierros retorcidos.

El accidente también generó bloqueo total de los carriles en dirección hacia la Ciudad de Guatemala, mientras agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y brigadas de Provial resguardan el área para facilitar las labores de emergencia y el trabajo del Ministerio Público.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que un camión que presuntamente se quedó sin frenos habría provocado la colisión múltiple, situación que coincide con lo observado en el video difundido. Sin embargo, serán las investigaciones oficiales las que determinen las causas exactas del hecho.