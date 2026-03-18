Ventas caen hasta un 40% en el mercado La Democracia por alza en combustibles

Mar 18, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Comerciantes del mercado La Democracia, zona 3 de Quetzaltenango, reportan una disminución de hasta el 40% en sus ventas, situación que atribuyen al incremento en los precios de los combustibles a nivel nacional.

Según indicaron, el alza en la gasolina ha impactado directamente en el bolsillo de los consumidores, quienes han reducido sus compras, afectando la dinámica económica del mercado y de los pequeños negocios.

Los vendedores manifestaron su preocupación por la situación, señalando que podría agravarse si continúan los incrementos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de sus ingresos.

Ante este panorama, hicieron un llamado al Gobierno Central para que implemente acciones que beneficien a la población y mitiguen el impacto económico, especialmente en sectores como el comercio local que dependen del consumo diario.