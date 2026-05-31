Guatemala conmemora el Día de la Constitución Política de la República

Por Fernando Castellanos |

Este domingo 31 de mayo se conmemora el Día de la Constitución Política de la República de Guatemala, una fecha que resalta la importancia de la Carta Magna como la ley suprema que rige el Estado, garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos y establece la estructura política del país.

El origen de la Carta Magna actual

La conmemoración evoca los acontecimientos de 1985, año en que la Asamblea Nacional Constituyente promulgó el texto constitucional actual, el cual entró en vigencia formalmente en enero de 1986. Este hito histórico marcó el retorno a la era democrática del país y sentó las bases para el funcionamiento de las instituciones públicas contemporáneas.

Los pilares que fundamentan este aniversario incluyen:

➡️ Garantía de derechos: La Constitución establece la protección de la persona, la familia y la búsqueda del bien común como los fines supremos del Estado.

➡️ División de poderes: Define la separación y la independencia de las funciones de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial para asegurar el equilibrio democrático.

➡️ Unidad nacional: La fecha invita a la ciudadanía y a los diferentes sectores de la sociedad a reflexionar sobre el fortalecimiento del Estado de derecho a través del respeto y cumplimiento de las leyes vigentes.

Actividades institucionales y civismo

Con motivo de esta celebración, diversas dependencias del Estado y entidades de justicia suelen difundir mensajes orientados a promover la cultura de la legalidad y el civismo entre la población.

Las autoridades enfatizan que el desarrollo y la estabilidad de una nación fuerte dependen directamente del conocimiento, respeto y vigencia plena de sus normativas constitucionales.