Activan Alerta Isabel-Claudina en Totonicapán para localizar a joven

May 3, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Diana Batz |

Activan la alerta Isabel-Claudina en Totonicapán para localizar a Andrea Elizabeth Toyom Zapeta, de 25 años, quien desapareció desde este 2 de mayo reciente.

La última vez fue vista en las instalaciones de la Universidad Mariano Galvez con sede en Totonicapán.

Ella viste indumentaría maya anaranjada, suéter amarillo y chumpa azul. Es de complexión mediana, tez morena clara, ojos cafés, nariz chata o de botón. Tiene un lunar negro en la ceja derecha y uno en la ceja izquierda. Mide 1.5 metros, aproximadamente.

Cualquier información comunicarse al teléfono 1572 o al 110.