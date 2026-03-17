Vecinos y padres de alumnos denuncian actos inmorales en parque

Mar 17, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Vecinos de la 12 avenida, zona 3 de Quetzaltenango, y padres de alumnos del Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO) denuncian actos inmorales de pareja de personas en condición de calle.

Los denunciante indican que la pareja, desde hace semanas, comete los actos inmorales en el parque a un costado del INVO.

Dice que la pareja utiliza el parque como vivienda y las esquinas como cocina. Solicitan acciones de las autoridades y reubicar a la pareja en un albergue o casa hogar.