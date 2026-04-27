Universitarios conocen funciones de Instituciones en Feria Administrativa

Abr 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Hoy, en la sede central de la Universidad Rafael Landívar (URL), zona 3 de Quetzaltenango, se desarrolló la primera Feria Administrativa.

La feria fue organizada por docentes, quienes imparten el curso de Derecho Administrativo.

El objetivo es que los estudiantes tengan la experiencia de conocer las funciones que ejerce cada institución en la administración pública.

Se contó con la presencia de varias instituciones, entre ellas, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Instituto Nacional de Bosques (Inab), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y Tribunal Supremo Electoral (TSE).