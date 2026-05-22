Umial Tinimit Re Xelajuj No’j representa a Guatemala en cumbre de pueblos indígenas en las Naciones Unidas

May 22, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

En un acontecimiento que trasciende las fronteras de nuestro país, la actual Umial Tinimit Re Xelajuj No’j, Leslie Guadalupe Villagrán Leiva, colocó el nombre de Quetzaltenango y de Guatemala en el escenario global al participar en un encuentro internacional de alto nivel desarrollado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.

El cónclave reunió a delegados y líderes de diversas naciones del mundo con el propósito fundamental de dialogar, analizar e intercambiar perspectivas sobre la realidad contemporánea, las problemáticas comunes y los desafíos urgentes que enfrentan los pueblos indígenas en el siglo XXI.

Durante el desarrollo de las mesas de trabajo en el edificio de la ONU, las delegaciones centraron el debate en puntos estratégicos para el desarrollo de los pueblos originarios:

Participación juvenil: La urgencia de abrir canales institucionales para que las nuevas generaciones asuman liderazgos comunitarios.

Derechos fundamentales: El seguimiento a las políticas internacionales de protección a la identidad, tierras y tradiciones de las culturas originarias.

Empoderamiento femenino: La importancia de blindar espacios para que las niñas y mujeres jóvenes indígenas puedan expresarse con libertad y capacitarse en diversos ámbitos.

Al respecto, Villagrán Leiva enfatizó en sus intervenciones la necesidad imperativa de respaldar e incentivar los talentos locales, permitiendo que la juventud exprese sus ideas y se posicione con firmeza en escenarios tanto nacionales como internacionales.

La representante de la cultura maya k’iche’ de Quetzaltenango manifestó la profunda emoción y el orgullo que significó portar la indumentaria ancestral de Xela ante los diplomáticos y delegados de todo el planeta.

Según detalló, el traje chivo —cargado de un profundo simbolismo y significado cosmológico— despertó una gran admiración y respeto entre los asistentes de las distintas delegaciones.

Con esta participación, la soberana altense busca tender un puente de inspiración para que las futuras generaciones de la región continúen formándose, luchen por sus metas y utilicen estos foros de alcance mundial para alzar la voz en defensa de sus raíces y su identidad.