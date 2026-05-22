Cierres viales por paso de cortejo procesional

May 22, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Tránsito |

Por Osmar Toc |

Este viernes, en redes sociales, la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informa de cierre vial, el próximo domingo, por paso de cortejo procesional.

La PMTQ informa que el cierre es por el paso del cortejo procesional de la imagen del Espíritu Santo de la Tricentenaria Cofradía Mixta del Espiritu Santo de la Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, el próximo domingo, a partir de las 9 horas.

Los cierres viales serán en distintos puntos, en la zona 1 de Quetzaltenango. «Se recomienda a la población planificar sus recorridos con anticipación y hacer uso de vías alternas, a fin de evitar contratiempos», indica la publicación de la PMTQ.