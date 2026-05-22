Onda del Este provocará lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de Guatemala

May 22, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Las condiciones climáticas en el territorio nacional sufrirán variaciones significativas durante este sábado 23 y domingo 24 de mayo, debido al paso de una nueva onda del Este.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que este fenómeno meteorológico incrementará la humedad y favorecerá el desarrollo de nublados con precipitaciones fuertes durante las tardes y noches en Guatemala.

Monitoreo por regiones y temperaturas extremas

El reporte técnico detalla que el territorio guatemalteco presentará escenarios climáticos diversos, combinando lluvias intensas en algunas zonas y calor sofocante en otras.

El panorama para este fin de semana se distribuirá de la siguiente manera:

➡️ De Sur a Centro: Será la zona con mayor influencia del fenómeno, registrando lluvias constantes y actividad eléctrica al finalizar la tarde.

➡️ Meseta Central y Pacífico: Se prevé neblina matutina, dando paso a un ambiente cálido, húmedo y con viento ligero durante el día, antes del desarrollo de tormentas nocturnas.

➡️ Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte: Regiones propensas a aguaceros acompañados de fuerte actividad eléctrica durante el fin de semana.

➡️ Motagua y Valles de Oriente: Mantendrán las temperaturas más altas de todo el país, con termómetros que podrían alcanzar extremos de hasta 41° C, sin descartar lluvias dispersas por la noche.

Recomendaciones de prevención ante posibles emergencias

Debido a que los suelos en varias regiones ya presentan acumulación de agua, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advirtió que estas condiciones incrementan el riesgo de incidentes como derrumbes, deslizamientos de tierra, inundaciones urbanas o crecidas repentinas de ríos.

Ante este escenario de riesgo, las autoridades instan a la población a seguir estas medidas de seguridad:

➡️ Precaución vial: Evitar conducir a altas velocidades bajo la lluvia debido a la pérdida de adherencia en el asfalto y la reducción de la visibilidad.

➡️ Prevención en el hogar: Revisar y preparar el Plan Familiar de Respuesta, así como tener lista la mochila de las 72 horas.

➡️ Canales oficiales: Mantenerse informados exclusivamente a través de los boletines e indicaciones que emitan la Conred y el Insivumeh para evitar la desinformación.