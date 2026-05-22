Camión de transporte pesado derriba cables eléctricos en la zona 10 de Quetzaltenango

May 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

SUCESOS – Un percance provocado por el transporte pesado ha dejado secuelas en el tendido eléctrico de la ciudad. Un camión de grandes dimensiones transitaba por el sector de la 8a. calle de la zona 10, cuando pasó trayéndose abajo y reventando varias líneas de distribución de energía que abastecen a los inmuebles del área.

Vecinos que se percataron del incidente dieron aviso a las autoridades y dependencias correspondientes para evitar cortocircuitos o percances mayores en la vía pública con el cableado expuesto.

Tras el reporte, personal técnico de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) se desplazó de forma inmediata al lugar para evaluar los daños e iniciar con las respectivas labores de reparación y levantamiento de las líneas afectadas.

Las autoridades informaron lo siguiente respecto al estado actual del servicio en el sector:

Baja tensión: El perímetro afectado se encuentra operando temporalmente bajo un sistema de baja tensión mientras concluyen las maniobras de reinstalación.

Proceso de cobro: El mandatario legal de la institución ya realiza las gestiones administrativas y jurídicas pertinentes en contra de los responsables del hecho, con el fin de obligarlos a costear la totalidad de los gastos de reparación y los materiales ocasionados por la destrucción de la infraestructura pública.

Se recomienda a los automovilistas y peatones circular con la debida precaución por la 8a. calle de la zona 10, debido a la presencia de las cuadrillas técnicas que trabajan para normalizar el servicio eléctrico lo antes posible.