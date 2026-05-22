Feria educativa busca acercar oportunidades de becas a jóvenes del Occidente

May 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de abrir nuevas puertas académicas para la juventud de la región, se desarrolla una feria educativa dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad de los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán.

La actividad forma parte del proyecto RISE, impulsado por la iniciativa de Visión Mundial Guatemala. Según explicó Samuel Chuc, representante de la organización, el propósito central es descentralizar la información y poner al alcance de los participantes las diferentes opciones de estudio técnico y superior disponibles.

«El objetivo es acercar información sobre oportunidades educativas que tienen las diferentes universidades de acá del Occidente de Guatemala, como también el tema de las becas que ofrece la Segeplan», detalló Chuc.

Cobertura regional y seguimiento

Al evento asistieron jóvenes provenientes de diversos municipios, entre ellos:

San Bartolo

Momostenango

Santa María Chiquimula

Totonicapán (cabecera departamental)

Municipios del departamento de Quetzaltenango

Para garantizar que el esfuerzo no se limite a una jornada informativa, los organizadores aclararon que se mantendrá un espacio de acompañamiento. Tras la actividad, se dará seguimiento a cada uno de los jóvenes para apoyarlos en sus procesos de inscripción y en la postulación a los distintos programas de becas.

Proceso de selección

Aunque la convocatoria y el deseo de superación son generales, el acceso final a los beneficios dependerá de criterios específicos de evaluación. Las universidades aliadas, en coordinación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), realizarán los estudios socioeconómicos para asignar los recursos a los jóvenes quienes presenten mayor necesidad económica y cumplan con los perfiles requeridos.