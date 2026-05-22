Quetzaltenango resguardará uno de los cuatro facsímiles del Pop Wuj que existen en el país

May 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

CULTURA – En un acontecimiento de alto valor histórico y educativo para la región altense, se anunció de manera oficial que la Biblioteca Municipal de Quetzaltenango recibirá un facsímil del Pop Wuj transcrito por fray Francisco Ximénez, convirtiéndose de esta forma en una de las cuatro copias idénticas autorizadas que estarán disponibles en todo el territorio nacional.

El anuncio fue coordinado en conjunto por el Comité Nacional e Internacional, el Centro de Estudios Mayas “Adrián Inés Chávez” (TIMACH), el Centro Cultural Casa No’j y diversas organizaciones culturales locales, quienes gestionaron la llegada de este importante documento a la cuna de la cultura.

Las autoridades y los organizadores informaron que el cronograma para la recepción y puesta a disposición del documento se desarrollará de la siguiente manera:

Presentación oficial: Se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo de 2026 en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Acceso a la población: A partir del lunes 1 de junio de 2026, el ejemplar estará bajo el resguardo de la Biblioteca Municipal, donde podrá ser consultado libremente por estudiantes, investigadores y el público en general.

Everardo Chuck, integrante del comité organizador, detalló que este facsímil es una reproducción exacta y fiel del documento original que actualmente se encuentra resguardado en la Biblioteca Newberry en Chicago, Estados Unidos.

Chuck enfatizó que el principal propósito de traer esta pieza a la ciudad es descentralizar el acceso a la historia y aproximar el legado literario y cosmogónico a la ciudadanía guatemalteca.

Por su parte, Leslie Guadalupe Villagrán Leiva, actual representante de Umial Tinimit Re Xelajuj No’j, extendió una invitación especial a la juventud quetzalteca para que se acerquen a conocer la obra, resaltando que el estudio de este ejemplar es fundamental para preservar y dignificar la memoria histórica de los pueblos mayas para las generaciones venideras.