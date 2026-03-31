Triple colisión en Cuatro Caminos moviliza a socorristas

Mar 31, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este Martes Santo se registra una triple colisión en Cuatro Caminos, San Cristóbal, Totonicapán, la cual involucra a un tráiler, un autobús y un vehículo.

Pese a la magnitud del impacto entre los tres automotores, las autoridades confirman que solo se reportan daños materiales.

La fuerte colisión triple generó alarma la mañana de este martes en el sector conocido como Cuatro Caminos, un punto de alta carga vehicular en el departamento de Totonicapán.

Elementos de los Bomberos Voluntarios fueron alertados de inmediato, destacando la unidad 1461 para brindar asistencia en el lugar del siniestro.

Al arribar a la escena, los socorristas localizaron tres vehículos con daños considerables en sus estructuras, los cuales quedaron obstruyendo parcialmente el paso en la zona.

Vehículos involucrados en el percance: De acuerdo con el reporte oficial de los cuerpos de socorro y las autoridades de tránsito, los automotores identificados son:

➡️ Transporte pesado: Un tráiler con placas de circulación C-324BZC.

➡️ Transporte colectivo: Un autobús tipo Pullman de la empresa Transportes Velásquez, identificado con las placas C-350BSL.

➡️ Vehículo particular: Un automóvil liviano con placas P-120DFB.

Saldo del incidente

Tras realizar una evaluación primaria de los conductores y posibles pasajeros, los paramédicos confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas que lamentar. El incidente se limitó a cuantiosos daños materiales en las tres unidades involucradas.

Situación del tráfico

Las causas que originaron este choque múltiple aún se desconocen. En el lugar han quedado las autoridades correspondientes para realizar el peritaje debido y coordinar el retiro de los vehículos mediante grúas.

Se recomienda a los usuarios que transitan por la Ruta Interamericana (CA-1 Occidente) y quienes se dirigen hacia la cabecera de Totonicapán o Quetzaltenango, extremar las medidas de precaución y tener paciencia, ya que el paso se mantiene lento mientras se libera la vía.