Tras 26 años de espera, la zona 1 de Xela contará con un sistema de agua potable

Mar 11, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este miércoles el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, y vecinos colocaron el «primer tubo» de un proyecto que beneficiará, de manera directa, a cerca de 2 mil habitantes, con el inicio de la construcción de sistema de agua potable, en la diagonal 12 y 11 calle, zona 1 de Xela.

La obra incluye un pozo mecánico de 850 pies y una moderna red de distribución.

El proyecto pone fin a más de dos décadas de gestiones infructuosas por parte de los vecinos, quienes finalmente ven concretada una respuesta municipal para solventar la escasez del vital líquido en el sector.

El acto protocolario contó con la participación del alcalde López, integrantes del Concejo Municipal y líderes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), quienes destacaron que esta intervención cambiará la dinámica de vida de cientos de familias que debían acarrear agua diariamente.

Detalles técnicos de la obra

El proyecto ha sido diseñado con una visión a largo plazo, contemplando no solo la demanda actual, sino el crecimiento poblacional de la zona.

Los componentes principales son:

➡️ Extracción: Perforación de un pozo mecánico con una profundidad de 850 pies.

➡️ Almacenamiento: Construcción de un tanque de rebombeo con capacidad de 30 metros cúbicos.

➡️ Tecnología: Instalación de sistemas de bombeo, cloración automatizada y paneles de control.

➡️ Distribución: Colocación de 2 mil 247 metros de tubería y la habilitación de 98 conexiones domiciliares iniciales.

Impacto y tiempos de ejecución

La municipalidad informó que la obra tiene un plazo de ejecución de 10 meses. En su fase inicial, beneficiará a 795 habitantes, pero el diseño técnico permite proyectar un impacto positivo para 1 mil 847 vecinos en los próximos años.

«Después de 26 años sin una intervención de este tipo, estamos respondiendo a una necesidad humana fundamental. El acceso al agua potable no es un lujo, es una base para la salud y el desarrollo de nuestra gente», señalaron las autoridades municipales durante el evento.