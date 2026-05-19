Cuntoto impulsa Feria Académica para dar a conocer oferta universitaria 2027

May 19, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

Este viernes el Centro Universitario de Totonicapán (Cuntoto) desarrolla Feria Académica, una actividad de promoción dirigida a estudiantes y población interesada en continuar sus estudios superiores para el ciclo 2027.

El objetivo principal de esta actividad es dar a conocer las diferentes carreras universitarias que ofrece la casa de estudios superiores, brindando información detallada sobre los pasos, requisitos y proceso de ingreso, además de resolver las dudas de los futuros universitarios.

Durante la jornada fueron instalados diversos stands informativos, donde docentes y estudiantes compartieron información sobre cada una de las carreras disponibles, motivando a los jóvenes a prepararse profesionalmente y construir un mejor futuro.

Cuntoto reafirma así su compromiso con la educación superior y el desarrollo académico de la juventud de Totonicapán y departamentos vecinos.