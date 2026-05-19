Audiencia de deliberación por muerte de reo, Allan Uluán, se reprograma para las 13.30 horas

May 19, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango anuncia receso para la deliberación del proceso en contra del alcaide y subdirector de la Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel, Carmelo Pop Velásquez y Luis Oswaldo Rivera García.

Ambos son sindicados de la muerte del reo, Allan de León Uluán, en junio de 2021. Se presume que la muerte fue por no pagar una talacha.

La audiencia se reprograma para las 13.30 horas, donde se puede dar a conocer la sentencia en contra de Pop Velásquez y Rivera García.